Una gara per figlie d'arte: Ballan prima a Gossolengo

L'albo d'oro del "Città di Gossolengo (37esimo Trofeo Alberto Biondi alla memoria-quinto Memorial Rino Andrina)" continua a regalare cognomi importanti. Dopo il successo 2025 di Giorgia Pellizotti (ieri settima), quest'anno a trionfare nella corsa piacentina per Donne Juniores organizzata dalla Bft Burzoni VO2 Team Pink in collaborazione con il Gs Podenzano è stata Azzurra Ballan (Breganze Millenium), figlia dell'ex campione del mondo 2008 Alessandro. È sua la ruota più veloce sul traguardo di via Matteotti nella volata che ha deciso la corsa di 84 chilometri, precedendo Carlotta Petris (Team Ceresetto Canturino) ed Elisa Bianchi (Team Biesse Carrera Zambelli).

Per le "panterine" di casa, podio sfiorato con la campionessa italiana Matilde Rossignoli quarta e maglia di campionessa regionale centrata con la modenese Alessia Orsi dopo l'acuto di sabato a Bianconese. La gara di Gossolengo chiudeva a rapido giro la Challenge "Due Giorni del Ducato" aperta 24 ore prima dalla corsa parmense.

Quattro le maglie finali in palio: la Bft Burzoni ha conquistato con la Rossignoli la casacca dei Gran premi della montagna, mentre la classifica generale è stata vinta dall'ex panterina Elisa Bianchi. Infine, doppietta per il Team Ceresetto Canturino con Rachele Cafueri (miglior giovane) ed Elena D'Agnese (traguardi volanti). Poco più di 100 le partenti in rappresentanza di 18 squadre.