Ciclone De Angeli, Baraccaluga kappao

Il “ciclone” De Angeli si abbatte su un Baraccaluga che in un colpo solo perde partita e momentaneo piazzamento nella griglia dei playoff. Il ko nel turno precedente in casa della capolista Padova aveva lasciato comunque buone sensazioni, al PalArquato contro Versilia è invece molto più duro da digerire l’1-6 che non dà spazio ad alcuna recriminazione. Forse solo una, all’immediato vantaggio siglato da Palumbo dopo appena due minuti non è seguita una prova difensiva all’altezza e i toscani hanno potuto prendere il largo: pareggio di Bertoldi nel giro di 120 secondi, quindi il primo show di De Angeli che piazza due reti tra 9’ e 10’ minuto e fa tripletta a pochi secondi dal termine del primo tempo. Nella ripresa le cose non cambiano e a cavallo del 10’ minuto De Angeli trova altri due gol firmando pokerissimo personale e 1-6 finale.

Il Baraccaluga è ora sesto a un solo punto di distanza dall’Arpi Nova che è la prima squadra nella griglia per la promozione e nel prossimo turno ci sarà proprio lo scontro diretto in casa dei toscani.