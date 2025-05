Classe, grinta e cuore: Pianeta Padel vola alle finali per la Serie A

Un pomeriggio al cardiopalma, di quelli che restano impressi nella memoria degli appassionati. E che consentono di continuare a coltivare un grande sogno.

Al termine di una vera e propria battaglia sportiva, Pianeta Padel ha conquistato con grinta e cuore l’accesso ai quarti di finale del campionato di Serie B nazionale, superando Sporting Sassari per 2-1 in un confronto deciso solo all’ultimo match. Per i piacentini, si spalancano così le porte per la final eight di Terni, con i palio la promozione in Serie A.

Nella prima gara, la coppia Fonda-Vaccari non ha avuto particolari problemi a sbarazzarsi di Bertucci-Angrisano: 6/3 - 6/0 per i neroverdi, per quella che sembrava una domenica in discesa.

Ma a complicare il quadro è arrivata la sconfitta di Castelli-Rubini contro la coppia Palmieri-Cavalieri. Punteggio finale 7/5 - 6/3 per i sardi, sugli scudi Cavalieri, che è coach della nazionale italiana di padel e telecronista di Sky.

Decisivo, dunque, il terzo match, uno scontro da brividi, ricco di colpi di scena, tensione e adrenalina.

Protagonisti assoluti i piacentini Michele Brambilla e Tommaso Rivellini, che hanno saputo imporsi in un “thrilling match” contro una coppia ostica e combattiva: 7/5 - 7/6 il risultato finale, per una vittoria che ha scatenato la gioia sugli spalti, gremiti da tantissimi tifosi neroverdi che non hanno mai smesso di incitare la squadra.

Il 27 giugno appuntamento a Terni, dove nel corso di un unico, infuocato weekend andrà in campo la final eight nazionale, in cui verrà decretata la squadra promossa in Serie A.

L’avversario ai quarti di finale di sarà uno dei più tosti dell’intero tabellone: Tribiano, temutissima formazione milanese retrocessa dalla Serie A, che può contare su giocatori di altissimo livello come Leonardo Bulgarini (vincitore dell’Open di Piacenza lo scorso ottobre proprio contro Rubini e Brambilla), il fortissimo Julian Di Bene (finalista all’Open 15mila del 2024 sempre all’Lpr stadium di Piacenza) e il temibile Nick Remedi, anch’egli giustiziere dei piacentini nell’ultimo torneo cittadino.