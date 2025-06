Pianeta Padel, inizia il sogno Serie A

Inizia oggi il viaggio verso la storia di Pianeta Padel, la squadra del presidente Andrea Marchi e del socio Matteo_Repetti che si è guadagnata le finali playoff di Serie B.

La “marea neroverde” arriverà nel pomeriggio di oggi a Terni, sede della final eight che scatterà domani, con la sfida contro la favorita Tribiano.

Sul pulmino che partirà dal piazzale dello stadio salirà la rosa al completo: Alberto Castelli, Davide Pietruzza, Martin Rubini, Michele Brambilla, Simone Calabria, Alessandro Fonda, Tommaso Rivellini, Simone Vaccari e Juampi Vanella.

Pianeta Padel è arrivata a giocarsi la promozione in Serie A arrivando seconda nel girone di stagione regolare dietro ad Arezzo e vincendo il successivo turno preliminare di playoff contro Sassari. Inevitabile che toccasse nei Quarti di finale una big: «Sulla carta ed essendo onesti - commenta Marchi - le percentuali di passaggio del turno sono al 70% per Tribiano e al 30% per noi. Molto dipenderà anche dal sorteggio degli accoppiamenti, ma in ogni caso non partiamo assolutamente battuti. Ci siamo preparati molto bene sui nostri campi dell’Lpr Stadium e sappiamo bene che, come in passato, potremo contare sulla forza extra che arriva dal grande gruppo che si è creato».

In caso di passaggio del turno, in semifinale potrebbero toccare i padroni di casa di Terni, in cui gioca il piacentino Simone Cremona, 8 volte campione italiano e numero 87 del mondo.