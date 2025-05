Come mantenere l'effetto "mezza maratona" a Finshila

Si chiude questa sera alle 20.30 la prima stagione di Finish...ila, la trasmissione di Telelibertà dedicata alla preparazione della Placentia Half Marathon. Un risultato centrato in pieno, con 8 debuttanti che il 4 maggio hanno tagliato il traguardo di piazza Cavalli, dopo mesi di allenamenti iniziati praticamente da zero, con il sogno e la determinazione di arrivare fino in fondo.

Questa sera gli esperti di Acrobatic Fitness, a cominciare dal fondatore Daniele Bavagnoli, spiegheranno come mantenere la condizione raggiunta preparando la mezza maratona, affiancando quelle attività ideali per la calda stagione estiva.