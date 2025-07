Corte, Salicetese e Cadeo nel girone Parmense: i raggruppamenti di Seconda

Prende sempre più forma la stagione 2025/2026 per il calcio dilettantistico piacentino. Dopo i gironi dei campionati regionali, oggi la Figc ha ufficializzato i raggruppamenti dei prossimi campionati di Seconda Categoria. Piacentine, come nelle ultime due stagioni, suddivise in due gironi: in quello che comprende le formazioni parmensi anche Corte Calcio, Cadeo e Salicetese.