Cremona domina anche in Germania, titolo e record vicini

Il tre volte campione del Mondo Massimiliano Cremona conferma tutto il suo talento dominando la tappa del Mondiale di Motonautica F/250 a Bad Saarow in Germania. Il campione della Motonautica San Nazzaro ha primeggiato nelle prove e durante le tre manche. Al secondo posto si è piazzato il bulgaro Todarov, mentre il terzo gradino del podio è andato all’estone Peeba. Solo settimo Wayne Turner, tra i piloti più competitivi della competizione. Con questo importante successo, Massimiliano Cremona si avvicina a un altro risultato storico, il quarto Mondiale vinto consecutivamente. L’ultima tappa della stagione è in programma tra due settimane, dal 3 al 5 ottobre a Boretto (RE).