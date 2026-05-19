Cuore da capitani: “Vogliamo restare qui”

Sono stati i leader in campo delle nostre squadre e non vogliono saperne di muoversi da qui. Finale di stagione con il botto per Zona Sport, che ha avuto ospiti in studio i capitani delle formazioni di basket di Assigeco e Fiorenzuola e di quelle di rugby di Lyons e Piacenza. Partenza con la pallacanestro per i conduttori Marcello Tassi e Selina Pozzi, a guidare l'Assigeco quest'anno è stato un Giovanni Poggi deluso per non aver centrato i playoff. «Le aspettative erano diverse – ha confessato ai microfoni di Telelibertà – mi sento di poter dire che abbiamo deluso i tifosi e ci siamo fatti un esame di coscienza, il risultato è negativo». Lo vedremo ancora qui? «Da parte mia c'è tutta l'intenzione possibile – la risposta – la società sta lavorando per il mercato, ma io vorrei davvero rimanere». E lo vuole anche Riccardo Bottioni, capitano dei Fiorenzuola Bees che si sono appena salvati ai playout. «Abbiamo sicuramente dei rimpianti per qualche partita un po' buttata – le sue parole – spero anch'io di poter continuare a giocare nei Bees». Spazio poi alla palla ovale. Alessandro Moretto, capitano dei Lyons, è già carico per la prossima stagione: «Futuro? Mi aspetto una squadra migliore per giocarcela anche contro squadre più blasonate». Matteo Bonatti ha invece guidato il Piacenza e per il momento sta pensando «al matrimonio visto che mi sposo tra poco...Per il futuro ci penserò». Chiusura con il pugilato, nello specifico la Salus et Virtus del maestro Roberto Alberti che ha accompagnato il giovane Andres Pasieka, reduce da un terzo posto ai Campionati italiani Under 19, piazzamento contestato per aver perso una semifinale a causa di continui richiami dell'arbitro. «Accetto e vado avanti – ha detto Pasieka – Il mio sogno? Vestire un giorno la maglia azzurra per poter rappresentare Piacenza in Nazionale».

Spazio poi alla palla ovale. Alessandro Moretto, capitano dei Lyons, è già carico per la prossima stagione: «Futuro? Mi aspetto una squadra migliore per giocarcela anche contro squadre più blasonate». Matteo Bonatti ha invece guidato il Piacenza e per il momento sta pensando «al matrimonio visto che mi sposo tra poco...Per il futuro ci penserò». Chiusura con il pugilato, nello specifico la Salus et Virtus del maestro Roberto Alberti che ha accompagnato il giovane Andres Pasieka, reduce da un terzo posto ai Campionati italiani Under 19, piazzamento contestato per aver perso una semifinale a causa di continui richiami dell'arbitro. «Accetto e vado avanti – ha detto Pasieka – Il mio sogno? Vestire un giorno la maglia azzurra per poter rappresentare Piacenza in Nazionale».