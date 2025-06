Da Panama al Nibbiano: arriva Carrasco. Visconti al Gotico

È il virtuoso attaccante Luis Angel Nunez Carrasco (classe 98) il primo colpo in entrata, in dirittura d’arrivo, del Nibbiano&Valtidone. Di origini panamensi, Carrasco ha dalla sua un bagaglio tecnico invidiabile oltre al buon vizio del gol. Nel mirino del diesse biancazzurro Fabrizio Bonfoco c’è poi tra gli altri il difensore centrale Riccardo Setti (98, Borgo San Donnino).

Il GoticoGaribaldina ha richiamato invece tra le proprie file bomber Edoardo Visconti (98), pur reduce da una stagione non felicissima (al di là degli 11 gol) con la Borgonovese. Ai saluti dal club del presidente Lusignani anche il portiere Terenzio, oltre a De Vivo, Maggiari e Gnaziri, mentre si vocifera del possibile passaggio dell’eclettico difensore Alessandro Bernazzani (95) alla CastFontana. Quest’ultima ha intanto fatto suo il difensore Anass Dalil (00), ex Ziano e Apos Stradella.

Il neo dg dell’Alsenese risponde al buon nome dell’ex portierone di Pro e Piace, Ermanno Fumagalli. Accordo quasi fatto tra il CarpaChero ed il difensore esterno Filippo Facchini (02, Alsenese). Lo Junior Drago ha fatto suo l’attaccante Nicolò Salsa (05, ex Libertas). Il neo mister della Lugagnanese, Fermi si avvarrà tra gli altri della collaborazione del ritrovato vice, Marco Maggi. Il centrocampista GianMaria Scrivani (ex Gropparello) si è accasato alla Folgore.