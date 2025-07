Da San Nicolò all'Inter, Avitabile nell'Under 23 nerazzurra

Tommaso Avitabile da San Nicolò farà parte della neonata Under 23 dell'Inter, inserita nel girone A di serie C. 19 anni il prossimo 21 settembre, Tommaso Avitabile giostra nel ruolo di terzino destro con buona propensione offensiva ed anche realizzativa; al pari del suo nuovo mister, Stefano Vecchi ha trascorsi collegati al Fiorenzuola, dove ha mosso i primi passi del percorso giovanile per poi passare in forza alla cantera della Cremonese. La passata stagione, al debutto nel calcio dei grandi, si è distinto nelle file del Ciliverghe, in Serie D, vestendo pressochè costantemente una casacca da titolare e andando pure due volte in gol. Ma soprattutto meritando l'attenzione del club nerazzurro del presidente Marotta ed il conseguente approdo nella seconda squadra nerazzurra.