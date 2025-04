D’Agostino castiga il Tau: il Piace si congeda dai suoi tifosi con la salvezza

Salvo con 90’ minuti di anticipo. Suona decisamente strano, ma questo è il traguardo tagliato dal Piacenza Calcio 2024/2025 che si è congedato dal pubblico del Garilli con la vittoria sul Tau Altopascio. Un gran gol a metà primo tempo di D’Agostino e un altro nella ripresa dello stesso fantasista rendono dunque buona solo per gli almanacchi, la prossima sfida al Lungobisenzio di Prato dove i biancorossi chiuderanno la seconda stagione consecutiva in Serie D.

Un campionato molto deludente quello condotto da Recino e compagni, partiti in estate con il chiaro obiettivo di far ritorno tra i professionisti, ma successivamente incappati in mille peripezie, sia di natura tecnica ma anche societaria. La stagione sarà ricordata per il repentino esonero di Rossini dopo sole 5 giornate, il pasticcio-Bentivoglio, rimasto in carica meno di 24 ore e sollevato a furor di popolo, prima dell’arrivo di Carmine Parlato, esonerato a sua volta per il nuovo ritorno di Rossini.

Per diverse settimane anche lo spettro della retrocessione in Eccellenza ha aleggiato su via Gorra, con il ds Carlo Zerminiani, anch’egli arrivato a stagione in corso dopo l’addio ad Alessio Sestu, si è cercato di ridare vigore a una squadra che ha accusato infiniti infortuni, ma che ha palesato un rendimento del tutto insufficiente sotto il profilo tecnico, tattico e anche temperamentale. Dura stabilire chi salvare e chi no dopo un cammino simile, in casa Piace ora non resta che programmare al meglio il futuro e tentare nuovamente l’assalto alla C che non sarà affatto uno scherzo.

Tornando alla gara di ieri, primo tempo disputato su buoni ritmi con diverse occasioni da entrambe le parti. Dopo un buon avvio piacentino, i toscani hanno prodotto un paio di chance sprecate da Motti sul quale si è rivelato provvidenziale il portiere Franzini, probabilmente tra gli elementi più positivi della stagione. Al 36’, il gol di D’Agostino, abile a saltare due difensori e poi il portiere prima di depositare in rete il pallone del vantaggio. Nella ripresa, Castelli ha bissato l’errore commesso nel finale di frazione, sciupando così l’opportunità per chiudere il match. A questo ci ha pensato ancora D’Agostino, con il destro, abile a sfruttare di prima intenzione un servizio in area di un altro dei protagonisti più brillanti del torneo, Ruiz.

Piacenza-Tau Altopascio 2-0

Piacenza (3-5-2): Franzini; Del Dotto, Somma, Zucchini; Napoletano (43’ s.t. Lucino), Andreoli, Tentoni (6’ s.t. Bachini), Palma, Ruiz (34’ s.t. Iob); Castelli (25’ s.t. Corradi), D’Agostino (40’ s.t. Manicone). All. Rossini. Panchina: Di Giorgio, Sambou, Delmiglio, Mantegazza.

Tau Altopascio (4-3-1-2): Cabella; Barsi (20’ s.t. Ivani), Meucci (35’ s.t. Carcani), Biagioni, Zanon; Bruzzo (20’ s.t. Lombardo), Bernardini, Rinaldini (13’ s.t. Atzeni); Manetti (28’ s.t. Bartelloni); Andolfi, Motti. All. Venturi. Panchina: Pierallini, Sichi, Grossi, Negro.

Arbitro: Molinaro di Lamezia Terme.

Reti: 37’ p.t. D’Agostino; 31’ s.t. D’Agostino.

Note: ammoniti Zucchini, Ruiz, Andreoli, mister Rossini, Meucci, Franzini, Palma. Angoli 5-1. Recupero 2’-6’. Paganti 336, abbonati 1406.