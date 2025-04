D'Agostino a Zona Calcio: «Quest'annata sia da lezione»

Sarà il trascinatore del Piacenza anche il prossimo anno, almeno è questo ciò che si augurano i tifosi biancorossi. Sicuramente hanno ancora negli occhi il gran gol che ha dato il via alla vittoria contro il Tau Altopascio, la gara che ha sancito la salvezza matematica. Stefano D'Agostino è ormai un punto fermo di questa squadra, ha ovviamente la fila di squadre pronte a rubarlo alla dirigenza di via Gorra, ma lui ha un contratto in essere e soprattutto la mente ben settata sul Piace. Tutto questo nonostante la difficile stagione ormai conclusa, come ha ammesso ieri sera a Zona Calcio, su Telelibertà: «Quando sono arrivato non mi sono permesso di dire che avrei salvato tutti da solo, però volevo sicuramente dare un contributo importante. Mi aspettavo che fosse difficile centrare la salvezza perché quando capitano queste annate tutto è più complicato, speravo che si potesse risolvere un po' prima della penultima giornata e sicuramente non possiamo essere soddisfatti della stagione giocata: diciamo che per come abbiamo vinto contro il Tau e per avere finalmente centrato l'obiettivo questo finale è anche stato carino, ma niente di più. Il mio primo gol? Puro istinto, ma alla fine quasi non ci credevo...Secondo me è una stagione da ricordare per non dover mai dare niente per scontato, che sia di lezione per l'anno prossimo: fare qualche pareggio in più, o anche vittorie striminzite, so che ci chiamiamo Piacenza e dobbiamo accettare tutto con grande umiltà. Io stesso in carriera ho sempre scelto le situazioni difficili per poter fare la differenza perché è un grande stimolo».