D'Agostino, la prodezza balistica è da applausi a scena aperta. VIDEO
Una doppietta del fantasista ha consentito di operare la rimonta ai danni della Biellese nella terza amichevole disputata dai biancorossi a Borgonovo
Corrado Todeschi
August 14, 2025|2 ore fa
Il gol del momentaneo 1-1 firmato da calcio di punizione da D'Agostino - Foto Bersani
Vittoria per 2-1 del Piacenza in amichevole contro la Biellese, formazione di Serie D, con i biancorossi che hanno convinto anche sul piano tattico nonostante le difficoltà atletiche del periodo. A spiccare su tutti, Stefano D'Agostino, autore di una doppietta e che ha fatto spellare le mani al pubblico del Curtoni di Borgonovo in occasione della rete con la quale ha replicato al vantaggio di Menabò: punizione liftata a giro e pallone incastrato all'incrocio dei pali. Una prodezza autentica per il fantasista, sempre più leader del gruppo biancorosso.