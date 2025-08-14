D'Agostino, la prodezza balistica è da applausi a scena aperta. VIDEO

Vittoria per 2-1 del Piacenza in amichevole contro la Biellese, formazione di Serie D, con i biancorossi che hanno convinto anche sul piano tattico nonostante le difficoltà atletiche del periodo. A spiccare su tutti, Stefano D'Agostino, autore di una doppietta e che ha fatto spellare le mani al pubblico del Curtoni di Borgonovo in occasione della rete con la quale ha replicato al vantaggio di Menabò: punizione liftata a giro e pallone incastrato all'incrocio dei pali. Una prodezza autentica per il fantasista, sempre più leader del gruppo biancorosso.