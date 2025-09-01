Dal Como un altro centrocampista: Mazzaglia per il Piace

Lascia evidentemente nulla di intentato il Piacenza che, a ridosso dell'inizio del campionato di Serie D che partirà domenica prossima (gara al Garilli con il Desenzano), si è assicurata un altro centrocampista. Alla corte di Arnaldo Franzini è infatti arrivato anche il giovane Giuseppe Mazzaglia, classe 2006, che nell'ultima stagione è stato il capitano della Primavera del Como. Formula del prestito per la società biancorossa che dunque completa il quadro con un Under che arriva da una società della massima serie e conferma ancor di più le intenzioni legate al ritorno tra i professionisti.