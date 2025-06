Dalla Errigo a Marini: oggi in pedana sei medagliati olimpici

Oggi Piacenza accoglie un’icona della scherma mondiale come Arianna Errigo, classe 1988, portacolori dei Carabinieri. La sua storia olimpica parla dell’oro a squadre a Londra 2012 (oltre all’argento individuale), del terzo posto a Tokyo e dell’argento di Parigi a squadre, sfiorando le medaglie individuali in entrambe le edizioni. La sua bacheca Mondiale accoglie, invece, due titoli singoli e ben otto in team, quella Europea ben 12 ori a squadre e tre individuali. A Piacenza, proverà a tornare sul trono individuale che le manca da Trieste 2013.

Il grande presente e anche una buona fetta di futuro rispondono al nome di Martina Favaretto. La padovana classe 2001 - numero 2 dei ranking italiano e mondiale - è argento olimpico in carica a squadre, oltre ad aver vinto due titoli mondiali a squadre e altrettanti europei in team. Dopo due acuti tricolori a squadre, cercherà il suo primo oro “made self”. La campionessa in carica è invece Francesca Palumbo (Aeronautica Militare), altro argento di Parigi e iridata a squadre a Milano 2023 e Cairo 2022.

Ben tre saranno le medaglie di Parigi in gara nel maschile, con gli argenti a squadre Tommaso Marini, Guillaume Bianchi e Alessio Foconi sicuri protagonisti. Marini è campione del mondo 2023 ed europeo 2024 individuale, Bianchi oltre ai centri internazionali a squadre è stato bronzo continentale nel 2023. Foconi vanta quattro titoli mondiali (di cui uno individuale) e due europei ed è il campione italiano in carica.

Inizio gare alle 9.30 a Piacenza Expo, poi dalle 18.20 semifinali e finali al PalaBanca.