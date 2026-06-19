Dallavalle sfiora il podio a Doha: 17.19 nel triplo e quarto posto in Diamond League

Andrea Dallavalle apre la stagione outdoor con un incoraggiante quarto posto alla Diamond League di Doha. L'atleta di Gossolengo, portacolori delle Fiamme Gialle, ha chiuso la gara di salto triplo con un ottimo 17.19, restando ai piedi del podio in una competizione di altissimo livello.

Dopo il titolo italiano indoor conquistato ad Ancona e il settimo posto ai Mondiali indoor, Dallavalle si è misurato con alcuni dei migliori specialisti del mondo, a partire dal portoghese Pedro Pablo Pichardo. L'inizio non è stato semplice, con un primo salto nullo, ma al secondo tentativo il piacentino è atterrato a 16.74, portandosi momentaneamente nelle posizioni di vertice.

Nel finale Andrea è cresciuto ulteriormente, trovando prima 16.94 e poi un eccellente 17.19 nell'ultimo salto. Una misura che però non è bastata per salire sul podio: ha vinto Pichardo con 17.71, davanti al giamaicano Jordan Scott (17.69) e all'algerino Yasser Triki (17.67).

Per Dallavalle resta comunque una prova molto positiva e un'importante iniezione di fiducia in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.