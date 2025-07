De Ponti saluta il Fiorenzuola che aspetta due ex Piace

Orso Maria De Ponti che saluta, almeno per questa stagione, Nicolas La Vigna e Nicolò Palazzolo in arrivo. Sono le ultime novità che riguardano la rosa del Fiorenzuola che ieri ha iniziato ufficialmente la nuova stagione in vista del prossimo campionato di Eccellenza. Per l'ex Alessandria, molto probabile un imminente trasferimento in prestito al Città di Varese alla corte dell'ex valdardese Andrea Ciceri. Per sopperire alla partenza, il ds Mario Barbieri ha raggiunto un accordo di massima con l'ex Piace Palazzolo, centrocampista di 31 anni che nell'ultimo campionato ha indossato la casacca dell'Akragas. Dovrebbe firmare oggi anche Nicolas La Vigna, tecnico centrocampista che ha militato, nell'ultimo campionato, nel Magenta ma che, ad inizio carriera, era transitato nella nostra provincia con il Piacenza di mister Franzini nella stagione 2016/2017.