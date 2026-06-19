Diamond League a Doah, torna in pedana Andrea Dallavalle
Prima gara in outdoor per il piacentino, anche Pichardo tra i rivali
Redazione Online
|42 minuti fa
Andrea Dallavalle
Ci sarà ancora Pedro Pichardo sulla strada di Andrea Dallavalle. Oggi a Doah, scatta la nuova tappa di Diamond League 2026.
Per gli appassionati piacentini, riflettori puntati ovviamente sul 26ennne di Gossolengo che subentra nella formazione italiana a Andy Diaz, vincitore al Golden Gala di Roma.
La gara del salto triplo partirà alle 16.40 italiane e vedrà Dallavalle misurarsi anche con il campione portoghese che gli soffiò all’ultimo salto, il titolo iridato ai Campionati di Tokyo di quasi un anno fa. Per l’italiano si tratta della prima gara in outdoor dell’anno dopo il successo agli Italiani di Ancona (primo con 16.99 metri) e il deludente settimo posto ottenuto ai Mondiali di Torun del marzo scorso.