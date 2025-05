Donati appende le scarpe al chiodo, sarà ds del S. Giuseppe

Senza fine il felice matrimonio tra Luca Donati ed il San Giuseppe; l'ormai ex difensore, nonché "fedelissimo” in casacca biancazzurra è infatti il successore di Gigi Panzetti in qualità di diesse del club del presidente Colonna, che ha nel contempo rinnovato l'accordo con mister Gagliardi. Ai saluti, invece, mister Maurizio Cremona dal Gropparello; la società del presidente Sandro Pezzani, previ i ringraziamenti di rito, ritiene opportuno voltare pagina sul piano tecnico e a breve svelerà il nome del nuovo allenatore.

Restando in tema di Terza categoria, senza dubbio di primo piano, nonché dotato di vastissima esperienza il trio del nuovo team di stampo tecnico-dirigenziale che ha sposato la causa della Folgore; cioè il direttore tecnico Massimo Rossi, il diesse Claudio Zanchin ed il consulente tecnico Francesco "Cecco” Franchini. Confermato per intanto mister Vincenzo Pellegrini alla guida della formazione maggiore rossonera.

Il centrocampista Riccardo Ceccarelli, ex Pontenurese e GoticoGaribaldina, si è accasato alla Spes del neo mister Giuseppe Stefanelli. All'indirizzo di quest'ultimo i più sentiti ringraziamenti e, magari, un arrivederci più in là da parte dello Ziano del presidente Mirko Valla, intenzionato a proseguire nell'ottimo solco tracciato anche grazie all'ex allenatore, ossia puntare non solo al consolidamento ma pure a farla da brillanti protagonisti in Prima categoria.