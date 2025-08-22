Dopo il Piacenza, Giorgio Armani vestirà la Juventus

Rese ancor più orgogliosi i piacentini di fede biancorossa nel 1993: “il Piacenza tutto italiano”, per la prima volta in Serie A, si guadagnò la griffe del concittadino Giorgio Armani sulle divise di rappresentanza. Un Piacenza ruspante, ma che primeggiava in eleganza.

Ricordi vivissimi nonostante siano trascorsi oltre trent’anni e che riportano ai tempi in cui lo stilista più noto al mondo sedeva in tribuna d’onore al Garilli al fianco del presidente Leonardo Garilli. Un attacco nostalgico innescato dalla notizia comunicata ieri dalla Juventus: “Nasce una collaborazione che unisce due eccellenze italiane accomunate dalla stessa visione d’innovazione, creatività e rigore - si legge sul sito bianconero -. Per la prima volta, infatti, Giorgio Armani firmerà il guardaroba formale della Juventus”.

Per due stagioni dunque, calciatori e staff della Vecchia Signora “in borghese” indosseranno abiti firmati dallo stilista 91enne.