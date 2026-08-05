Dopo la sacca con i palloni per la D arriva il ripescaggio del Fiorenzuola

Già nei giorni scorsi, con l'arrivo in sede delle gonfie sacche dei palloni ufficiali della Lega per il campionato di Serie D, i dubbi stavano a zero. Oggi, mercoledì 5 agosto, è arrivata anche la certificazione ufficiale: il Fiorenzuola disputerà il campionato di Serie D, 2026/2027. Con i rossoneri, anche lascaris, Derthona, Castellanzese e Tropical Coriano si inseriscono tra le 162 che, domani alle 13, saranno raggruppate nei nove gironi che abbracciano l'intero Stivale. Tre le piacentine al via: oltre ai valdardesi allenati da mister Nicolò Araldi, la matricola Nibbiano&Valtidone di Luca Rastelli e poi il Piacenza, atteso dalla quarta stagione consecutiva di quarta serie.

Per il Fiorenzuola il ripescaggio giunge dopo il secondo posto nello scorso campionato di Eccellenza, suggellato dalla semifinale nazionale playoff, quando i romani del Certosa hanno messo lo stop alla stagione fiorenzuolana con la successiva promozione della formazione del quartiere di Centocelle. Proprio il Certosa, di fatto, sparisce dai radar del pallone dopo un'estate contrassegnata da infinite vicissitudini e un epilogo che ha reso un tantino più amara anche la gara del Pavesi di un mese fa per l'intera realtà piacentina. Eliminazione ora neutralizzata dalle decisioni degli organi federali.

La società del presidente Pinalli, che sta operando da settimane sul mercato conoscendo il proprio destino per le vie ufficiose, è ora alla ricerca dell'ultimo rinforzo di peso: il direttore sportivo Mario Barbieri, dopo aver definito il prestito di Christian Piro al Bologna (ma soltanto dopo la firma sul rinnovo biennale del 18enne con l'Uesse) è a caccia di un centravanti fisicato che possa assolvere i compiti di ariete centrale. Compito non semplice per l'uomo-mercato rossonero che, nel frattempo, ha dato vigore ulteriore al pacchetto arretrato: dopo Savino Orazzo, 23 anni da Castellamare ecco anche Francesco Flaminio, 19enne che, come il collega, nell'ultima stagione ha raggiunto la salvezza in Serie D con il Sora (che non sarà nemmeno iscritto al prossimo campionato). Centrale tutto d'un pezzo il primo, macino multitasking il secondo, la società ha scelto di affidarsi a ragazzi che, stando alle referenze, sono già di buona personalità.

IL COMUNICATO UFFICIALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Il Consiglio Direttivo della LND, esaminate le valutazioni della Co.Vi.So.D., ha accolto i ricorsi presentati dalle seguenti società aventi diritto ad iscriversi al campionato di Serie D 2026/2027: Brusaporto, Certosa, Ebolitana, Enna, Flaminia Civitacastellana, Licata, Melfi, Sant’Angelo, Unipomezia, Varese e Vibonese. Lo stesso Consiglio non ha accolto i ricorsi della società avente diritto Città di Fasano e della società non avente diritto Imolese.

Preso atto della mancata iscrizione del Sora e del Valmontone, della rinuncia al ricorso del Sangiuliano City, della revoca dell’affiliazione del Rimini e della riammissione in Serie C del Foggia che, unitamente al non accoglimento del ricorso del Fasano, hanno determinato una vacanza di organico di sei posti, il Consiglio Direttivo ha ratificato i ripescaggi delle società Lascaris, Fiorenzuola e Grassina tra le perdenti spareggi seconde di Eccellenza e delle società Castellanzese, Derthona e Tropical Coriano tra le retrocesse dalla D in base all’ordine delle graduatorie redatte secondo i criteri stabiliti nei Comunicati Ufficiali n.213 LND e n.56 Dipartimento Interregionale del 5 dicembre 2025 e del C.U. n.1 LND del 1° luglio 2026. Al fine dell’inserimento in tali graduatorie, la documentazione presentata dalle società citate aveva ricevuto preventivamente parere positivo da parte della Co.Vi.So.D.

Dopo l’ufficialità dei 162 club della D, domani alle ore 13 saranno svelati i gironi in diretta sulla pagina Instagram della LND.