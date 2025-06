Doppio colpaccio Fiorenzuola: Morrone e Antenucci

Il Fiorenzuola comincia a prendere forma grazie al lavoro del direttore sportivo Mario Barbieri, che ha la missione di allestire una rosa che possa lottare per il vertice del campionato di Eccellenza. Dopo il portiere Matteo Malagaoli, ufficializzato ieri , sono ormai fatti altri due colpacci. Il primo è il centrocampista classe 2003 Enrico Morrone, figlio di Stefano, ex giocatore del Parma, che nell’ultima stagione ha militato nel Colorno mettendo a segno sette reti. Il secondo è l'attaccante 36enne Andrea Antenucci, nell'ultima stagione protagonista a suon di gol della promozione in Serie D della Correggese (a scapito del Nibbiano&Valtidone).

Il comunicato del Fiorenzuola

Us Fiorenzuola comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Enrico Morrone, centrocampista classe 2003, che ha firmato un contratto con il club fino al 30 giugno 2027.

Nella stagione 2024/2025, Morrone si è distinto con la maglia del Colorno nel campionato di Eccellenza – Girone A Emilia-Romagna, collezionando 33 presenze e mettendo a segno 5 reti, di cui 4 decisive per il risultato finale.

Centrocampista dinamico e con buona propensione offensiva, Morrone arriva a Fiorenzuola con entusiasmo e voglia di continuare il proprio percorso sportivo che lo ha visto protagonista per diverse annate con la maglia del Colorno.