Doppio colpo Fiorenzuola: Bandaogo e Caradonna

Oggi appuntamento con la firma nella sede del Fiorenzuola calcio per due neo giocatori rossoneri. Si tratta del centrocampista del Burkina Faso, Abdoul Fatahou Bandaogo classe 1991, proveniente dalla Vianese (Eccellenza) con un curriculum nutrito tra serie D ed Eccellenza (Varesina, Traversetolo, Colorno, Lentigione, Lentigione e Cittadella Modena).

L’altro colpo, più imprevisto ritenuto di difficile realizzazione è l’arrivo del terzino destro Lorenzo Caradonna, classe 2002, proveniente dal San Giuliano City (Serie D) ma con trascorsi con le maglie di Arconatese, Fanfulla, Legnano e Villa Valle. Fiore all’occhiello la stagione 2023/2024 al Novara in serie C con 13 presenze in campionato. Terzino di fascia ma disponibile anche ad interpretare il ruolo di difensore centrale, Caradonna ha un buon rapporto con il gol, visto che ne ha messi a segno 7 in carriera di cui uno in serie C.