Due lauree e un obiettivo: «Lasciare il segno con il Piace»
Luca Sbardella, dopo aver vinto il campionato di Serie D con il Forlì, ha ceduto al corteggiamento del ds Zerminiani e di mister Franzini
Paolo Gentilotti
August 20, 2025|3 ore fa
Sbardella a colloquio con mister Franzini - Foto Claudio Cavalli
Meglio scordare lo stereotipo del calciatore non troppo acculturato e più propenso a dedicarsi, fuori dal campo, a tatuaggi e lettini abbronzanti. L'esempio migliore è rappresentato da Luca Sbardella, neo difensore del Piacenza che, dopo la promozione ottenuta con il Forlì, ha scelto il biancorosso per aiutare la squadra di Franzini a compiere lo stesso percorso dei romagnoli: lasciare la Serie D per tornare tra i professionisti. Romano di 32 anni, Sbardella può vantare una laurea in Scienze motorie e anche in Scienze della nutrizione. «Ho sempre pensato che lo studio fosse più importante di tutto il resto - ha detto Luca Sbardella - ma ovviamente il calcio rimane la passione numero uno e anche al termine della carriera, mi vedo in questo ambiente. Ora però il mio pensiero fisso è un altro: lasciare un segno qui a Piacenza. Sarei potuto restare al Forlì in Serie C, ma avevo dato la mia parola a Franzini e a Zerminiani e ho un gran desiderio di misurarmi in questa piazza fantastica». Leggi tutta l'intervista qui
