Due nuovi giganti alle spalle di Simon e Galassi

Simon e Galassi dovranno sudare parecchio per tenersi il posto da titolare. Dietro di loro ecco due ragazzi “terribili” che hanno fame e grinta da vendere. Francesco Comparoni e Joris Seddik sono i due nuovi centrali della Gas Sales, messi sotto contratto per le prossime tre stagioni. Hanno molto da imparare dai più esperti compagni di reparto, ma hanno tutta l'aria di chi impara in fretta. Soprattutto Seddik, gigante francese di 212 centimetri che arriva dal Montpellier e che sa già qualche frase in italiano.

«Sono un guerriero e voglio arrivare in finale» ha detto il classe 2006. Ma quale in particolare? «Più finali possibili» dice sicuro, «sono qui per crescere e per dare una mano alla squadra a raggiungere i suoi obiettivi». Stesso discorso per Comparoni che arriva da Grottazzolina ed è stato miglior centrale del Campionato europeo Under 22 del 2022. «Da due fenomeni come Simon e Galassi si può solo imparare - ha detto il classe 2001 di Parma, 204 centimetri di ambizione - però non mi spaventa la concorrenza, anzi, so che ci saranno tante partite da giocare e che ci sarà bisogno di tutti. L'obiettivo personale è di finire l'annata più forte di come l'avrò iniziata, per il resto posso solo dire che darò il massimo per farmi trovare pronto».