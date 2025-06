E' subito derby per il bomber Scarlata

E' derby piacentino d'Eccellenza per Matteo Scarlata. L'attaccante che nell'ultima stagione ha indossato la maglia del Cittadella è infatti conteso da Nibbiano&Valtidone e Fiorenzuola. Entrambe le società hanno avanzato offerte per il forte attaccante che in passato ha indossato le maglie di Cittadella Vis Modena, Bagnolese e Castelvetro e sempre firmando gol in serie. Per entrambe le società si tratterebbe di un innesto che farebbe lievitare le quotazioni in vista di un duello per l'approdo in Serie D che si preannuncia già assai intenso.