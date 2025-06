Scarlata ha scelto: sarà il bomber del Fiorenzuola

Il duello con il Nibbiano&Valtidone si è risolto in favore del Fiorenzuola: Matteo Scarlata, attaccante, che vestirà la maglia rossonera nella stagione 2025/2026. Un gran colpo per la società del presidente Luigi Pinalli che, in vista del prossimo campionato di Eccellenza, inserisce un giocatore dotato di classe e di grande fiuto del gol. Nel corso della sua carriera, Scarlata ha indossato le maglie di Cittadella Vis Modena, Bagnolese e Castelvetro, mettendosi sempre in evidenza per la sua capacità realizzativa. Nelle ultime stagioni con la maglia del Terre di Castelli, il bomber modenese ha confermato il suo valore siglando oltre 50 reti in più di 100 presenze complessive, diventando un autentico punto di riferimento offensivo per la società.