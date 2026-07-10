Ecco Bakayoko, il gigante per la difesa del Piace: «Sogno un'altra promozione»

Il suo fisico statuario diventerà quasi certamente il perno della difesa del Piacenza 2025/2026. Quello che ha condotto Aboubakar Bakayoko è stato il colpo del ds Leonardo Calistri che più ha scaldato i cuori del tifosi biancorossi. Non un bomber da trenta gol a stagione, ma un difensore di sicura affidabilità, come dimostrato del resto nella doppia sfida dello scorso torneo tra il Piace e il Desenzano poi promosso in Serie C.

«Non siamo andati d'accordo per il rinnovo e quindi ho scelto Piacenza, la società che per prima si è fatta viva e che ha dimostrato di credere nel sottoscritto - ha detto il difensore 33enne ex Pergolettese -: qui c'è il dovere di vincere e sogno un'altra promozione. Mister Franzini l'ho incontrato più volte e so che anche in passato si interessò a me. Il direttore Calistri mi ha annunciato l'allestimento di un gruppo molto competitivo e gli arrivi che si stanno susseguendo ne sono la conferma». L'intervista completa al difensore bresciano ma con origini ivoriane è pubblicata su Libertà in edicola oggi.