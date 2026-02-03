Ecco Ganz: «Sono qui perché credo nella promozione»

Simone Ganz si è già allenato agli ordini di mister Arnaldo Franzini ed è pronto per essere convocato domenica. Il neo-biancorosso, arrivato ieri in prestito dalla Pro Patria proprio allo scadere della sessione invernale di calciomercato, è arrivato a Piacenza giusto in tempo per cambiarsi e raggiungere il campo Bertocchi per allenarsi assieme ai nuovi compagni.

«L’ultimo giorno di trattative è sempre imprevedibile - spiega l’attaccante 32enne - e quando è emersa la possibilità di venire a Piacenza non ci ho pensato un secondo e ho accettato: non potevo perde l’opportunità di giocare in una piazza così importante. Ho trovato un gruppo molto unito, composto da calciatori forti e da ragazzi molto disponibili. Se non credessi nella promozione non sarei venuto, nello staff e nei miei nuovi compagni ho trovato voglia di ripartire dopo la sconfitta di domenica. L’obiettivo è chiaro e ancora raggiungibile».

Papa Maurizio, bomber di molte squadre tra cui Inter e Milan, ti ha aiutato nella decisione?

«Quando si è aperta questa opportunità l’ho chiamato e glielo ho detto: mi ha risposto subito “vai, è il posto giusto per dimostrare il tuo valore”. È molto contento. Poi torno a indossare la maglia numero 9 che mi ha sempre portato bene, quindi sono più carico che mai».