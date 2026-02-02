Colpo Piacenza: arriva il figlio d'arte Ganz

A poche ore dalla scadenza del calciomercato invernale, il Piacenza piazza un colpo: dalla Pro Patria arriva in prestito Simone Andrea Ganz, attaccante, figlio di Maurizio.

Nato a Genova il 21 settembre 1993, 175 centimetri di statura, Simone Andrea Ganz è un centravanti mobile e dotato di grande senso del gol. Prodotto del settore giovanile del Milan (capocannoniere con la Primavera nel 2012/2013 con 20 reti), con i rossoneri guadagna convocazione ed esordio in Champions League l’1 novembre 2011, subentrando a Robinho nella gara contro il Bate Borisov.

Inizia il percorso nei professionisti con le maglie di Lumezzane e Barletta nella stagione 2013/2014. Passa al Como nell’annata successiva e con 18 reti tra campionato, Coppa Italia e playoff trascina i lariani alla promozione in Serie B. Rimane a Como anche nella stagione 2015/2016, affermandosi come bomber di razza e andando a bersaglio ben 16 volte in 35 presenze.

Quindi all’Hellas Verona nel 2016/2017, sempre in Serie B, mettendo a referto 5 reti in 21 presenze. In cadetteria anche nell’annata 2017/2018, va a segno una volta in 20 presenze dividendo la stagione tra Pescara ed Ascoli. Ganz veste la maglia dei bianconeri marchigiani anche nel campionato successivo di Serie B, collezionando 12 presenze impreziosite da 2 reti. Successivamente ha militato in Lega Pro lasciando il segno con le maglie di Como (8 reti in 26 presenze), Mantova (11 gol in 31 partite), Lecco (14 volte a bersaglio in 33 apparizioni), Triestina (4 reti in 22 gare), Latina (5 in 13). Infine, Brindisi, Pontedera, Novara e Pro Patria, con cui ha collezionato 5 presenze nella stagione in corso. Vanta anche 5 presenze e una rete con la Nazionale Under 19.