Edo Scotti fa collezione di primati: record a Madrid

Il tris è servito ed è di quelli gustosi. Edoardo Scotti ha centrato l'argento al meeting di Madrid, dove il piacentino del gruppo dei Carabinieri ha corso i 400 metri piani in 44”75, eguagliando il precedente primato nazionale che Luca Sito aveva fatto registrare l'anno scorso. Edoardo è partito alla grande sulla pista Vallehermoso e si è lanciato come un fulmine fino ai 300 metri, per poi calare un po' nel finale: il primo posto è andato così all’argentino Elian Larregina con il tempo di 44”53, terzo il sudafricano Wayde Van Niekerk che ha chiuso in 44”91 e che detiene anche il record del mondo (43”03). C'è dunque la gioia di aver battuto il primatista mondiale, ma soprattutto quella per essere nello stesso momento il detentore di ben tre primati italiani, quello appunto dei 400 piani in 44”75, della 4x400 maschile in 2'58”81 e della 4x400 mista in 3'09”66.