Elisa Ghezzi nuova presidente della Fipav Piacenza

Il volley piacentino gode decisamente di ottima salute, basta vedere quante persone di talento ne sono protagoniste in questo preciso momento storico, dai campioni che conquistano trofei perfino in giro per il mondo ai giovani che ci portano verso il futuro. Tutto questo non può che far piacere alla Fipav di Piacenza, che durante l'assemblea elettiva per scegliere il nuovo presidente tenuta nel salone del Coni ha anche voluto premiare alcune delle eccellenze del nostro territorio, passate, presenti e future. A fare gli onori di casa il presidente uscente Marco Bergonzi, che dopo soli due mesi di guida ha ottenuto un prestigioso incarico di consigliere di amministrazione di Fipav Servizi e ha ceduto il comando a Elisa Ghezzi. L'incarico glielo ha proposto Giuseppe Manfredi, presidente nazionale Fipav, intervenuto in serata insieme al vice Massimo Sala, al presidente della sezione dell'Emilia Romagna Franco Manuzzi, all'assessore allo sport del Comune di Piacenza Mario Dadati e al delegato provinciale Coni Robert Gionelli. Spazio quindi alle premiazioni, che hanno riguardato le selezioni provinciali maschili e femminili che si sono distinte al Trofeo delle Province dell'Emilia Romagna, l'ex presidente provinciale Fipav Cesare Lucca che si è portato a casa il riconoscimento “Vincenzo Gambardella” (ex presidente provinciale Fipav scomparso nel 2015) e Massimo Botti, reduce dalla vittoria in campionato e Challenge Cup con la squadra del Lublin, doppio titolo che gli è valso anche il titolo di miglior allenatore della lega polacca.