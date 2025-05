Enache combatterà per il tricolore, Velo campione regionale

Due ottime notizie pugilistiche per i colori piacentini, senza la necessità di salire sul ring. Protagonisti due pugili della Boxe Piacenza, il peso welter Daniel Velo e leggero Ovidio Enache. Per il primo si sono infatti schiuse le porte del campionato italiano grazie alla rinuncia al combattimento del reggiano Kristian Sevchuck: per Velo è così arrivato il titolo regionale, preludio alla corsa tricolore. Il titolo vacante nella categoria massima leggeri invece spiana la strada ad Enache: il romeno, ma piacentino d'adozione, sarà infatti sul ring contro Roberto Lizzi, presumibilmente ad ottobre, per la conquista della corona. Ancora da definire la sede del match, Milano o Piacenza le alternative. Leggi tutto qui