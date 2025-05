Euganeo non a norma per la B, il Padova potrebbe giocare al Garilli

Il Padova ha già preso contatti con il Piacenza Calcio e, a breve, si conoscerà il destino della squadra veneta nel prossimo campionato di Serie B. Un contatto che è servito per conoscere la disponibilità dello stadio Garilli per la disputa di alcune delle iniziali gare interne della squadra di Andreoletti, in attesa che vengano portati a termine i lavori di adeguamento dello stadio Euganeo. Di fatto, si riproporrebbe una situazione simile a quanto avvenuto due stagioni fa, quando però la FeralpiSalò disputò l'intero torneo cadetto al Garilli. Il Padova però ha preso contatti con altre società: Cosenza e Castellamare di Stabia, ma è ovviamente Piacenza la destinazione più gradita per comprensibili ragioni logistiche. In attesa del "verdetto" delle autorità competenti per il rilascio di eventuali nulla osta all'utilizzo dell'Euganeo, Piacenza resta ipotesi concreta per la formazione che ha vinto il campionato nel girone A di Serie C, bruciando il Vicenza allo sprint conclusivo.