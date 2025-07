Europei di ciclismo su pista, è già festa per le "panterine"

È subito festa in casa Bft Burzoni VO2 Team Pink, con le "panterine" in maglia azzurra che lasciano immediatamente il segno nella prima giornata dei Campionati Europei su pista iniziati oggi (martedì) ad Anadia, in Portogallo.

Nella categoria Donne Juniores, la trentina Agata Campana (classe 2008) bagna l'esordio in nazionale con due splendide medaglie. La prima in ordine di tempo arriva nel tardo pomeriggio con l'argento nello Scratch, dove la Campana ha ceduto solamente alla danese Dam Ida Fialla. Completa il podio l'olandese Britt Jeucken, che ha soffiato il bronzo all'attesa britannica Grace Abigail Miller.

In serata, invece, è arrivato l'oro nel Team Sprint al termine di una giornata dominata dall'inizio alla fine dai colori azzurri. In mattinata la Campana - insieme a Matilde Cenci e Siria Trevisan - aveva contribuito a firmare il miglior tempo nelle qualifiche (49" 979), poi migliorato - con Rebecca Fiscarelli al posto della stessa Agata - nel First Round con un 49"415 che aveva regalato all'Italia la finale per l'oro contro la Germania (50"085). La ciliegina sulla torta nel duello per il gradino più alto del podio (stessa formazione del primo turno) che ha fatto risuonare l'inno di Mameli sulla pista portoghese.

La prima giornata ad Anadia ha visto anche le qualificazioni dell'Inseguimento a squadre Donne Juniores, dove la società del presidente Gian Luca Andrina era rappresentata da Linda Sanarini ed Elisa Bianchi, in pista insieme a Chantal Pegolo (Conscio Pedale del Friuli) ed Erja Giulia Bianchi (Team Biesse Carrera Zambelli). Il quartetto azzurro ha chiuso la prova con il (secondo) tempo di 4 minuti 30 secondi 252, precedendo nettamente la Germania (4'34" 107), mentre la Spagna ha soffiato il quarto posto alla Polonia. Leader indiscutibile, la Gran Bretagna con il 4' 25" 816 a oltre 54 chilometri di media per percorrere i 4000 metri previsti. Domani (mercoledì) all'ora di pranzo per l'Italia il First Round contro la Germania per determinare l'epilogo nella competizione previsto in giornata.