Eusebio torna a Piacenza: «Sempre nel mio cuore»

«Piacenza è la città che ho nel cuore, mi ci legano un sacco di emozioni e di amici. E ho un pretesto fantastico per esserci ancora una volta: portare avanti i principi, le idee, le attività di un’associazione unica come la William Bottigelli».

Pronti ad accogliere (lunedì sera al Collegio Alberoni) il nuovo ritorno di Eusebio Di Francesco, uno dei centrocampisti più grandi della storia biancorossa, in quella doppia esperienza spalmata su due periodi: dal 1995 al 1997 (quando rifiutò la sua prima convocazione in nazionale per giocare con il Piace nello spareggio-salvezza di Napoli), e dal 2001 al 2003. In tutto 128 presenze e 17 gol, soprattutto una tacca indelebile nella cassaforte dei ricordi calcistici e non.

Simone Inzaghi con Eusebio Di Francesco sul palco della cena benefica dell'associazione William Bottigelli



Ti vedremo al tuo posto al Collegio Alberoni, in mezzo a tanti altri ex: ci si può ancora emozionare dopo tanti anni?

«Certo che sì, a me succederà di certo. Questa serata ha anche un’altra valenza importante: quella di dare dei calciatori, degli allenatori, dei dirigenti e degli atleti di altri sport, un’immagine che si discosta molto da quello che si vede e si legge: siamo persone normali che vivono in un mondo particolare, ma non dimenticano quello reale. Ho sempre detto, in questi anni, che chi dà un contributo all’associazione lo da direttamente alle persone che ne hanno bisogno, noi siamo solo il tramite. Aggiungo che non abbiamo strutture da mantenere, per cui quello che raccogliamo va nelle iniziative al cento per cento».

Quest’anno a Lecce dopo Frosinone e Venezia, sempre situazioni complicate, sempre a cercare di strappare la salvezza punto su punto...

«Ho la fortuna di allenare ancora in Serie A e di farlo in una piazza che dà grandi stimoli. Devo dire che mi piace affrontare queste sfide che sono sempre al limite, cercare soluzioni che possano consentire alla mia squadra di affrontarne altre spesso sulla carta più forti. Ogni anno è una sfida nuova».

