Fornaroli non rallenta: terzo posto in qualifica

l "re" non è sazio. Ad Abu Dhabi, nell'ultimo Gran Premio dell'anno, Leonardo Fornaroli non toglie il piede dall'acceleratore nonostante la vittoria matematica del titolo piloti festeggiata nello scorso week end in Qatar con una settimana di anticipo sulla conclusione del Mondiale di Formula 2. Sulla pista di Yas Marina, Fornaroli ha brillato chiudendo le qualifiche al terzo posto, con un venerdì che soddisfa appieno l'Invicta Racing, che festeggia anche la pole position di Roman Stanek.

Domani sarà tempo di Sprint Race, con i semafori che si spegneranno alle 16.15 locali (le 13.15 in Italia), e con Lindblad (decimo) davanti a tutti e con Fornaroli in quarta fila (ottava posizione) in virtù dell'inversione dei primi dieci tempi, mentre la tre giorni negli Emirati Arabi Uniti (e il Mondiale 2025) si concluderà domenica con la Feature Race (il via alle 10.15 in Italia) con Stanek in pole.