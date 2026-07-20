Favari apre il gas ed è oro al Trofeo dell'Adriatico

Un trionfo netto, un crono da capogiro e il pass diretto per l'élite dell'atletica nazionale. Nei giorni scorsi, sul palcoscenico del 2° Trofeo dell’Adriatico, Mattia Favari ha firmato un’impresa magistrale, trascinando la rappresentativa regionale dell’Emilia-Romagna sul gradino più alto del podio nei 200 metri piani.

La manifestazione, che ha visto sfidarsi le selezioni Under 23 di ben 10 regioni italiane – tra cui corazzate del calibro di Lombardia, Veneto, Puglia e Alto Adige –, ha vissuto il suo momento clou proprio sul mezzo giro di pista. Favari ha interpretato la gara in modo perfetto: una curva pennellata con aggressività e un rettilineo finale travolgente, che lo ha visto tagliare il traguardo con il tempo eccezionale di 21«02, record personale.

Oltre a regalargli una prestigiosissima medaglia d’oro, la prestazione vale doppio: il tempo cronometrico garantisce infatti a Favari la qualificazione diretta ai Campionati italiani Assoluti (in programma il prossimo 26 luglio a Firenze), permettendogli di staccare il pass senza dover passare dalle forche caudine delle qualificazioni dei Challenge. Una prova di forza che certifica la definitiva maturazione tecnica e fisica dello sprinter.

Grande la soddisfazione in casa Atletica Piacenza, espressa dalle parole del presidente e allenatore Fabrizio Dallavalle:

«Siamo incredibilmente orgogliosi di Mattia - ha detto il presidente Fabrizio Dallavalle -. Questo risultato non nasce oggi, ma è il frutto di un percorso di crescita costante e di una dedizione straordinaria negli allenamenti. Correre un 21»02 in un contesto così competitivo, vestendo la maglia della rappresentativa regionale, dimostra il suo valore assoluto. La qualificazione diretta per gli Assoluti del 26 luglio è il giusto premio per i suoi progressi; ora andiamo a giocarcela con i migliori d'Italia con la consapevolezza di poter fare ancora bene«.

Con le valigie già pronte per l'appuntamento tricolore del prossimo fine settimana, Favari si conferma come uno dei talenti più brillanti della velocità regionale, pronto a stupire ancora sul palcoscenico nazionale più importante.