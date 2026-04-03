Festa Piacenza Calcio: l'Under 19 di Colicchio è campione

Finalmente note liete in casa Piacenza Calcio che oggi può festeggiare il trionfo in campionato della formazione Under 19. I giovani biancorossi allenati da mister Umberto Colicchio hanno infatti conquistato il primo posto defintivo con un turno di anticipo sulla fine del campionato nazionale nel girone C. Oggi, venerdì 3 aprile, il Piacenza ha rimediato un ko al cospetto della Vogherese per 3-0, ma il concomitante pareggio rimediato dalla Varesina con l'Oltrepò ha consentito a Trombetta e compagni di poter celebrare il successo anticipato e la qualificazione alla fase successiva.

Francesco Guareschi (Responsabile Settore Giovanile):«Desidero complimentarmi con mister Colicchio e con i ragazzi per questa vittoria. Siamo orgogliosi della crescita dei nostri calciatori, anche se sappiamo bene che tra poco inizieranno le fasi nazionali. Il fatto che questo gruppo sia composto da ragazzi che fanno parte del nostro settore giovanile orma da diversi anni dimostra la bontà del lavoro del club».