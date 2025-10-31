Figurine, ricordi ed emozioni a Palazzo Gotico

Un viaggio nella memoria sportiva attraverso le figurine: dal 4 al 17 novembre il salone monumentale di Palazzo Gotico ospiterà la mostra “Nel blu – Dipinto di azzurro”, dedicata al calcio e allo sport. L’iniziativa, promossa dal Piacenza Rugby con il patrocinio del Comune, presenta la collezione di Gianni Bellini, composta da oltre quattromila album e due milioni e mezzo di figurine.

Durante la conferenza stampa a Palazzo Mercanti, l’ex calciatore del Torino e della Nazionale Fabrizio Poletti, vicecampione del mondo di Messico ’70, si è commosso ricordando la “Partita del secolo”: «Qualcuno dei miei compagni non c’è più. Non dimentico la mia entrata ai supplementari davanti a 120mila spettatori».

All’incontro hanno partecipato l’assessore allo Sport Mario Dadati, l’organizzatore Giuseppe Balugani, il consigliere della Fondazione di Piacenza e Vigevano Robert Gionelli e i rappresentanti delle aziende sponsor. La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18 con ingresso libero e quattro eventi collaterali a tema sportivo. Il programma prevede quattro incontri a ingresso libero, sempre alle ore 18: “Donne alla riscossa” il 6 novembre, “Non solo calcio” il 7, “Piacenza nella storia e nel cuore” il 13 e “Mexico ’70. La partita del secolo” il 14, con la partecipazione di ex atleti e giornalisti sportivi.