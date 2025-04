Finisce 1-1 la gara delle polemiche

Squadre rimaneggiate, un'innegabile tensione e alla fine un pareggio che cambia il risultato "originale". È finita 1-1 la gara della discordia, ossia la sfida tra Corte Calcio e Travese, match di Terza Categoria ripetuto dopo che dieci giorni fa finì 2-1 per gli ospiti, ma poi fu di fatto annullato dal referto del direttore direttore di gara, che ammise un errore tecnico nell'espulsione del portiere di casa . Il giudice sportivo non poté fare altro che sentenziare la ripetizione del match.Ieri sera, dunque, luci accese al Don Bosco di Cortemaggiore, per una gara importante soprattutto per i trebbiensi, che dovevano blindare il terzo posto in vista dei playoff. Proprio la Travese (in formazione di emergenza) era passata in vantaggio al 38' con la zampata in mischia di Baldini. Ma il Corte Calcio (altrettanto decimato e che nel corso dei 90 minuti ha schierato due ragazzi del 2008) non si è scomposto e al 53' ha trovato il pareggio con il tiro dal limite di Viciguerra.Travese terza a 55 punti (il Gropparello quarto è a 51, mancano due giornate alla fine) e domenica impegnata in casa contro la capolista Samurai. Corte Calcio a 31 è lontana dai playoff, ma giocherà la finale di Coppa Coni contro gli stessi Samurai, gara che potrebbe valere la promozione per i biancorossi.