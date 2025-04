L'arbitro ammette l'errore: Corte Calcio-Travese, è tutto da rifare

Corte Calcio-Travese valida per la 27esima giornata del campionato di Terza, terminata 2-1 in favore dei trebbiensi, dopo l’ammissione dell’errore tecnico dell’arbitro, si dovrà rigiocare. Si tratta della clamorosa decisione assunta dal giudice sportivo dopo quanto riportato dal referto del direttore di gara:

"Il Giudice Sportivo, letto il rapporto del Direttore di gara - si legge sul comunicato ufficiale diramato dalla Figc - rileva che quest'ultimo ha indicato di aver espulso il calciatore Bianchino Simone della società Corte Calcio in quanto lo stesso, a seguito di un retropassaggio di un compagno di squadra, giocava il pallone con le mani per evitare che la palla finisse in rete. Al termine della partita, il Direttore di gara si accorgeva dell'errore tecnico, in quanto non avrebbe dovuto assumere alcun provvedimento disciplinare. Il Giudice Sportivo, in ossequio al Codice di Giustizia Sportiva FIGC, revoca l'espulsione al calciatore Bianchino Simone e dispone che la partita Corte Calcio Travese debba essere ripetuta".