Finisce al 15° posto il debutto Mondiale di Tania Molinari

È finito con un buon quindicesimo posto il debutto mondiale di Tania Molinari, convocata in nazionale dopo gli ultimi risultati degli ultimi mesi. L'atleta piacentina, tesserata per la Tri Vittorino, ha corso oggi la gara iridata di duathlon sprint a Pontevedra, in Spagna. Una spedizione da ricordare per i colori azzurri, con la vittoria di Giorgia Priarone, che ha impiegato un'ora 24' 40" per percorrere 5 chilometri di corsa, 30 in bicicletta e ancora 5 di corsa. Tania è partita bene, ma ha iniziato a perdere terreno alla fine della prima frazione, con il distacco di 40" che è diventato di 1'16" alla fine del tratto in bici. Nell'ultimo running, la giovane atleta piacentina, vedendo ormai impossibile arrivare tra le prime, ha un po' mollato, finendo 15esima, a 2'22" dalla compagna azzurra vincitrice.

Tania Molinari a Pontevedra con la divisa della nazionale