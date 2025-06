Il sogno mondiale di Tania: oggi corre per il titolo iridato

La piacentina Tania Molinari va alla conquista del mondo. Lo fa nella maniera più sana ed esaltante possibile: con lo sport.

L’atleta della Tri-Vittorino Piacenza Sport oggi alle 15.45 sarà ai nastri di partenza della prova iridata di duathlon sprint, che si corre nell’ambito dei prestigiosi e attesi World Triathlon Multisport Championships di Pontevedra, in Spagna occidentale.

Tania si è guadagnata la convocazione a suon di ottime prestazioni, che le hanno consentito di mettersi in luce, tanto da guadagnarsi la maglia azzurra.

Per la piacentina, così come per molte altre colleghe, una difficoltà non da poco sarà rappresentata del percorso: «Il formato si allunga rispetto al duathlon tradizionale - spiega - perché affronteremo di corsa una prima frazione da 5 chilometri, seguita dalla seconda da 30 chilometri in bicicletta e infine la terza da altri 5 chilometri di corsa. Si tratta di una distanza che io non ho mai affrontato in gara, quindi un’incognita che dovrò affrontare con attenzione».

Il Mondiale è il suggello a una stagione di duathlon eccezionale per l’atleta piacentina: tutto è partito con il titolo regionale vinto a marzo a Forlì, seguito dal secondo posto ai Campionati italiani di Imola, a inizio aprile. Un argento che ha spalancato a Tania le porte della Nazionale, con la quale è arrivata quarta agli Europei in Polonia. «Ovviamente ai Mondiali il livello si alza ulteriormente - conclude - con avversarie sempre più competitive. Oltre alle compagne di nazionale, le più temibili sono una ragazza francese e una belga, in più si aggiungono anche le russe. Sarà una bella sfida, darò il massimo per non avere rimpianti, vedremo il risultato che arriverà. Con serenità e determinazione».

Tania Molinari Tania Molinari, quarta da sinistra Tania Molinari, terza da sinistra