Fiorenzuola, il Brescello per cancellare l’onta del derby

Il posticipo forzato dell’Eccellenza, causa la presenza sul terreno valdardese del Milan Woman di ieri, mette di fronte questa sera al Pavesi (ore 21) Fiorenzuola e Brescello Piccardo. Siamo solo alla terza giornata del campionato di Eccellenza, ma per gli uomini di mister Nicolò Araldi è già una verifica fondamentale per leggere il futuro di una squadra che ha subito un pesante rovescio ad Agazzano, frutto di una prestazione sottotono dove poche cose hanno funzionato, bissato dal precedente segnale d’allarme della gara d’esordio col Corticella, coperto in parte però dalla vittoria sofferta.

Ora è il momento di cambiare, da questa sera in poi, si attendono prove più convincenti al di là della sequenza di infortuni e assenze che si sono abbattute sulla compagine rossonera.

Alcuni sono inconvenienti sfortunati e tipicamente di gioco, ma altri particolari e al momento non risolti. Il caso eclatante è quello di Andrea Antenucci , attaccante sul quale il Fiorenzuola ha puntato molte risorse ma mai in campo, sebbene annunciato più di una volta in guarigione. Con l’ultimo infortunio dell’altra punta, Alexander Carrer si sono accesi tutti gli allarmi ed è necessario intervenire pescando nel non facile mercato degli attaccanti svincolati. Ora il peso del reparto resta sulle spalle del giovane Piro e di Scarlata e dell’altro baby, Censi, in gol a Salsomaggiore nella gara infrasettimanale di coppa. Che almeno ha regalato, al di là della vittoria di misura, progressi in termini di corsa e grinta. Ma serve anche un tasso tecnico più consistente che potrebbe arrivare in parte dal mercato (punta o trequartista) e in parte

dagli uomini già a disposizione. In settimana, intanto, è arrivato Matteo Pinelli, un centrocampista mancino in grado anche di fare l’esterno. È allenato, potrebbe partire subito.

Restano in infermeria, i vari Carrer, Bertelli, Antenucci e Benedetti che in settimana non si è allenato. In panchina dovrebbero vedersi tra gli altri, Bandaogo e Parisi che stanno recuperando e hanno qualche chance di entrare a gara in corso. Nota lieta il recupero di Pertica, che può andare in ballottaggio con qualche compagno. Fiorenzuola e Brescello si sono già incontrate alcune settimane fa in coppa chiudendo sullo 0 a 0.

PROBABILE FORMAZIONE

Malagoli, Dellagiovanna, Zucchini, Varoli, Caradonna, Postiglioni, La Vigna, Morrone, Pinelli, Piro Scarlata. A disposizione: Cantoni, Parisi, Bandaogo, Forte, Lori, Pertica, Macchioni, De Simone, Censi. All.Araldi