Fiorenzuola, il primo acquisto è Malagoli

Il nuovo Fiorenzuola ricomincia dal portiere. La società rossonera ha annunciato l'ingaggio del portiere Matteo Malagoli per la stagione sportiva 2025/2026, in Eccellenza.

Nato a Bologna, classe 1995, Malagoli è un estremo difensore di 1,85 m con una lunga esperienza nei campionati nazionali. Cresciuto nel settore giovanile del Bologna, ha collezionato 16 convocazioni in panchina in Serie A e 2 in Coppa Italia con la Prima squadra felsinea, per poi proseguire la sua carriera in Serie C con Mantova e Santarcangelo. Da lì Malagoli è diventato una figura chiave del Mezzolara, dove ha militato per sei stagioni, collezionando oltre 180 presenze. Nell'ultima stagione ha difeso i pali del Corticella in Serie D, totalizzando 28 presenze tra campionato e Coppa Italia Serie D.

Malagoli è noto per la sua affidabilità tra i pali, la leadership nello spogliatoio e la capacità di trasmettere sicurezza al reparto difensivo.