Fiorenzuola, primo assalto alla finale nazionale Juniores

La Juniores del Fiorenzuola è tra le quattro squadre giovanili dilettantistiche più forti d’Italia. Oggi scattano le semifinali nazionali dei playoff Under 19, con i rossoneri opposti alla Folgore Caratese. Andata in trasferta sul campo di Verano Brianza, con fischio d’inizio alle 18.30. Qualificazione per la finale che si gioca sul doppio confronto, con la gara di ritorno prevista per domenica alle 18 sul campo Bricchi di Fiorenzuola.

Nell’altra semifinale si confronteranno due formazioni romane, l’Ostiamare e il Roma City.

La squadra lombarda schiera abitualmente il 4-3-3, modulo cui risponderà Araldi col 3-5-2 e con il rammarico di qualche defezione. Assente per squalifica il centrocampista Acampora (espulso nel successo per 3-1 contro il Piacenza nei quarti di finale) , mancheranno per infortunio anche il difensore Lombardo (uscito anzitempo nella partita con i biancorossi) e il terzino Censi, che deve guarire da una serie di microfratture al piede.

«Ce la giochiamo nell’arco dei 180 minuti - commenta Araldi - quindi sarà molto importante gestire bene la prima gara, per mantenere intatte tante possibilità in vista del ritorno. La Folgore Caratese è una squadra forte, in particolare in attacco e fa molta pressione. Lo sappiamo e ci siamo preparati, ho grande fiducia nei ragazzi: conosciamo le difficoltà che ci aspettano, ci faremo trovare pronti».

Il Fiorenzuola, dopo essere arrivato secondo nel girone, ha eliminato nel primo turno dei playoff il Cittadella Vis Modena, per poi compiere una vera e propria impresa sul campo del Livorno. Giovedì scorso il successo nel derby con il Piacenza. Un percorso più che positivo, che ha spalancato le porte della Prima squadra rossonera a mister Araldi. Ma prima c’è una “missione” da portare a termine.