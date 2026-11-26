Fiorenzuola, un altro rinforzo: arriva l'ex Piace De Vitis jr
Nuovo innesto per sperare nella salvezza dopo gli arrivi di Allucim Casarotti, Mariotti e Saggionetto
Corrado Todeschi
|1 ora fa
De Vitis con la maglia del Piace l'anno scorso
Il Fiorenzuola si rinforza ulteriormente: dopo Alluci, Casarotti, Mariotti e Saggionetto, ci sarà anche Alessandro De Vitis nella rincorsa alla complicata salvezza nel girone B di Serie D.
Il figlio d’arte, classe 92, arriva dopo alcuni mesi da svincolato susseguenti all’esperienza al Piacenza. Centrocampista centrale, l’ex Pisa è un giocatore in grado di ricoprire anche il ruolo di difensore centrale, ma e soprattutto, nel reparto mediano che la società rossonera dovrebbe impiegare il 34enne piacentino.
Si registra anche un’uscita: l’italo-bulgaro Tvetzkov sembra destinato al Medolla, in Eccllenza.