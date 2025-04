Fiorenzuola, una vittoria per sperare

Fiorenzuola, l’impresa più difficile è dietro l’angolo. Il primo passo è battere il Lentigione oggi al Comunale (ore 15) ma poi proseguire con altre due vittorie per inquadrare nel mirino i play out. La penalizzazione dello Zenith Prato (-15 punti) aiuta più che altro psicologicamente, perché sono i rossoneri prima di tutto a far rendere le loro capacità al massimo. E non sarà facile, perché il Lentigione è una squadra forte fisicamente e lanciata alla rincorsa del terzo posto. Possibili scintille da quasi derby con la squadra reggiana tradizionale avversaria dei valdardesi in tanti anni di duelli in serie D.Mister Cammaroto lamenta come al solito tante assenze. Fuori dai giochi il portiere Ghisleri (per lui stagione finita) e al suo posto ci sarà Ansaldi. Non recuperano nemmeno Boscolo Chio e Niccolai, per cui la formazione iniziale sarà praticamente uguale a quella mandata in campo a Ravenna.