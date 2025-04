Mannaia sullo Zenith Prato: -15 punti e il Fiorenzuola torna a sperare

Sono 15 i punti di penalizzazione inflitti allo Zenith Prato dal Tribunale federale della Figc. L'irregolare tesseramento del difensore toscano Tempestini, sceso in campo 15 volte prima della regolarizzazione della posizione, costa carissimo al club pratese che, con questa decisione, sprofonda all'ultimo posto in graduatoria dietro allo United Riccione e soprattutto al Fiorenzuola a quota 21 punti. Uno scenario che ridisegna la lotta per non retrocedere dove, anche il Piacenza beneficia della decisione dell'organo di giustizia sportiva quando, al termine del campionato di Serie D (Girone D) mancano soltanto tre giornate.

Questa la nuova classifica:

Un verdetto che si accompagna a una sanzione pecuniaria di 1.500 euro, alla squalifica per cinque giornate dello stesso Tempestini e all'inibizione di sei mesi al presidente Carmine Valentini, di 4 mesi al dirigente Giuliano Genchi e di 1 mese al team manager Alessandro Camuso.